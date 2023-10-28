ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة.. والغارات دمرت كلياً مئات المباني

آثار الدمار في كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى 3500 طفلا، وتحدثت عن قصف عنيف تعرضت له غزة يوم الجمعة.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية “دمرت كليا” مئات المباني في القطاع.

وقال شهود عيان إن غالبية القصف تركز على مناطق محيطة بمستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي الواقعين في منطقة جباليا بشمال غزة.

وأحدثَ القصف حفرا في الشوارع وسوى العديد من المباني بالأرض في المنطقة.

ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس داخل إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين بحسب السلطات.

وخطف مقاتلو حماس، المصنفة إرهابية، عشرات الأشخاص واقتادوهم رهائن إلى قطاع غزة. وحدّدت السلطات هويات 229 رهينة، وفقا لآخر حصيلة نشرها الجيش الإسرائيلي، الجمعة.