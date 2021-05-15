ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء قصف المقاومة الفلسطينية

ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 9 أشخاص، جراء الأحداث الأخيرة والتصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه من بين القتلى “جندي كان يقوم بدورية على حدود غزة، و6 مدنيين إسرائيليين، بينهم طفلان”.

هذا وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أكثر من ألفي صاروخ انطلقت من قطاع غزة صوب إسرائيل منذ بدء التصعيد الأخير، اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي نحو نصفها، وسقط 350 داخل قطاع غزة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الاثنين الماضي بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.