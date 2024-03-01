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ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في حريق بعاصمة بنغلادش

منذ ساعة واحدة
من حريق بنغلادش

من حريق بنغلادش

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كشف وزير الصحة في بنغلادش اليوم الجمعة أن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حريق هائل اندلع بمبنى من ستة طوابق ومطاعم حيث كانت العديد من الأسر تتناول الطعام مع أطفالها.

وصرحت سلطات الإطفاء بأن تسرب غاز أو موقدا ربما يكونا السبب وراء الحريق الذي اندلع أمس الخميس في العاصمة داكا وانتشر بسرعة بعد اشتعاله في مطعم، ولم تسيطر 13 وحدة من رجال الإطفاء عليه إلا بعد ساعتين من الجهود.

وقال وزير الصحة سامانتا لال سين للصحفيين إن 22 شخصا مصابين بحروق نقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف بعد زيارة لمستشفى كلية الطب في داكا “كل الأشخاص الاثنين والعشرين… في حالة حرجة”.

وذكر الأطباء أن معظم الضحايا لقوا حتفهم جراء الاختناق بينما قتل آخرون لأنهم قفزوا من المبنى الذي يضم أيضا بعض محلات الملابس والهواتف المحمولة.

وقال البريجادير جنرال مين الدين، وهو مسؤول كبير في خدمة الإطفاء، إن الحريق ربما شب نتيجة تسرب غاز أو من موقد.

وتابع قائلا لرويترز “المبنى كان يشكل خطورة إذ توجد أسطوانات غاز في كل طابق، وحتى على الدرج”، موضحا أنه لا يوجد في المبنى سوى درج واحد ويفتقر إلى مخرج للطوارئ وإجراءات السلامة الأخرى.

وشكلت الحكومة لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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