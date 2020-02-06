ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على سوريا إلى 23 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء قصف الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في محيط دمشق وفي جنوب البلاد إلى 23، بينهم ثمانية جنود، إضافة إلى مقاتلين سوريين وأجانب موالين لطهران، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وأفاد المرصد بمقتل ثمانية من عناصر الدفاع الجوي السوري غرب دمشق، إضافة إلى عشرة مقاتلين غير سوريين، بينهم ثلاثة من الحرس الثوري الإيراني والآخرون موالون لهم، في منطقة الكسوة جنوب دمشق. كما قضى خمسة مقاتلين سوريين موالين لطهران في القصف على منطقة إزرع، في محافظة درعا الجنوبية.