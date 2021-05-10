ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 20 شهيداً بينهم 9 أطفال

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد 20 مواطنا واصابة اخرين جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت الوزارة في تحديثها لاجمالي عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة حتى (9:20م)، بأن 20 شهيد ارتقوا جراء القصف الاسرائيلي من بينهم 9 اطفال احدهم انثى في العاشرة من العمر و 65 اصابة بجراح مختلفة.

ونوهت الوزارة، الى أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة بقطاع غزة تتابع عن كثب التطورات الميدانية وترفع درجة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومنظومة الاسعاف والطوارئ .

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إطلاق نيران مضادة للدبابات مؤخرا من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه “تم إطلاق نيران مضادة للدبابات مؤخراً من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، مؤكدا إصابة سيارة مدنية في جنوب إسرائيل وإصابة شخص إثر إطلاق صاروخ من غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن منظومة القبة الحديدية تصدت لصاروخ واحد أطلق من قطاع غزة، باتجاه القدس، فيما سقط 6 صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة. وقال، إنه “متابعة الإنذارات في منطقة أورشليم ومحيطها فالحديث عن إطلاق ٧ صواريخ من قطاع غزة.. القبة الحديدية تعترض أحد الصواريخ بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة”.

وكانت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أمهلت القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرة من العواقب.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم “كتائب القسام”، عبر قناته على “تليغرام”، إن “قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر”.