ارتفاع حصيلة القصف الروسي لمبنى سكني في أوكرانيا

قال مسؤولون محليون إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا ويُخشى أن يكون المزيد محاصرين بعد أن أصابت صواريخ أوراجان روسية مبنى سكنيا من خمسة طوابق في منطقة دونيتسك الأوكرانية مما أدى إلى انهياره.

وذكرت خدمة الطوارئ المحلية أن أحدث تقدير لعدد القتلى في الضربة التي أصابت بلدة تشاسيف يار يشير إلى أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، وما زالت أعمال الإغاثة مستمرة.

وقبل بضع ساعات، قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك على تيليجرام إن ما لا يقل عن 34 شخصا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في منشور على تيليجرام إن الضربة “كانت هجوما إرهابيا آخر” وإنه يتعين تصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب” بسبب ذلك.

وقدم عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بهذا التصنيف وأبديا ثقتهما خلال زيارة قاما بها إلى كييف يوم الخميس في أنه ستتم الموافقة عليه في تصويت.

وتنفي روسيا، التي تقول إنها تنفذ “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا، استهداف المدنيين.

تواصل القوات الروسية هجماتها على مناطق شرق أوكرانيا، حيث ركّزت روسيا عملياتها العسكرية بهدف إحكام سيطرتها على إقليم دونباس، بعد فشلها في تحقيق أهدافها في العاصمة كييف.