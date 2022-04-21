ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا في شنغهاي

تواصل الصين مكافحة وباء كورونا الذي عاد ليتفشّى من جديد في البلاد، التي كانت قد نجحت في احتواء الفيروس على مدى سنتين بينما كان العالم يتخبّط في الاغلاقات الناتجة عن ملايين الاصابات والوفيات يوميا.

في السياق، أفاد التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الخميس بأن ثمانية مصابين بمرض كوفيد-19 توفّوا في شنغهاي في 20 نيسان، في حين زادت أعداد الإصابات خارج المناطق الخاضعة للحجر الصحي.

وتوفي سبعة بالمرض في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي 15861 إصابة محلية جديدة بدون أعراض منخفضةً من 16407 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات بأعراض 2634 مرتفعةً من 2494 في اليوم السابق.

كما سجلت المدينة 441 إصابة جديدة خارج المناطق الخاضعة للحجر الصحي يوم الأربعاء ارتفاعا من 390 في اليوم السابق.

وكان مركز شنغهاي المالي الصيني ذكر أن ثلاثة أشخاص مصابين بكوفيد-19 توفوا يوم الأحد في أول مرة يتم فيها الإعلان عن وفيات بين مرضى فيروس كورونا خلال التفشي الحالي .

وتتعرض المدينة، وهي المركز المالي للصين، إلى ضغوط هائلة لمحاولة احتواء أكبر تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة أواخر عام 2019 في مدينة ووهان التي تقع على بعد 800 كيلومتر غربي شنغهاي.

كما حذرت شرطة شنغهاي ملايين السكان، القابعين في منازلهم ويكافحون من أجل الحصول على الإمدادات اليومية، من نشر معلومات كاذبة أو تزوير تصاريح المرور على الطرق.