فيديو مروع.. لحظة انفجار مصنع شوكولاتة في بنسلفانيا أدى لمقتل 5 وفقدان آخرين

قالت خدمات الطوارئ (السبت 25-3-2023) إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد ستة بعد وقوع انفجار في مصنع للشوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وتبحث فرق الإنقاذ عن ناجين وسط الأنقاض.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ ببنسلفانيا بأن الانفجار وقع أمس الجمعة في مصنع شركة آر.إم بالمر في بلدة وست ريدينج التي تبعد نحو 97 كيلومترا إلى شمال الغرب عن ولاية فيلادلفيا.

وقالت الهيئة إن تحقيقا سيُجرى لتحديد سبب الانفجار وإن تقريرا أوليا عن الحادث أشار إلى وجود تسرب غاز.

وأضافت الهيئة أن سبعة آخرين نُقلوا إلى المستشفيات المحلية. ولم تفصح الهيئة عن تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الانفجار تراكم الأنقاض وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الأسود الكثيف إلى السماء في منطقة بوسط المدينة محاطة بمباني أخرى.

وتقول شركة آر.إم بالمر على موقعها على الإنترنت إنها تأسست عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصا وتصنع 500 منتج فريد من منتجات الشوكولاتة والحلوى.

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.

🚨🇺🇸 #Pensilvania: At least 2 dead 7 injured and 9 missing in a massive explosion in a factory that produces chocolate in #Reading. pic.twitter.com/4AbpUGXuaw

— Terror Alarm (@Terror_Alarm) March 25, 2023