ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفع، الأحد، عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، إلى 197 شهيدا منهم 58 طفل و 34 سيدة و 15 من كبار السن , ومايزيد 1235 جريح .

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية بضرورة التدخل الفوري، لحماية الطواقم الطبية، من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس.

وأكدت الوزارة ان الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة بحق الأبرياء، وسط مدينة غزة أدت لاستشهاد 42 شهيدا وأكثر من 50 جريحا.

وأضافت الوزارة، أن الاحتلال يتعمد استهداف المؤسسات الصحية فدمر مراكز الرعاية الأولية , ودمر الطرقات المؤدية الى المستشفيات واستهداف سيارات الإسعاف وأعاق وصولها لإخلاء الجرحى واستهدف الكوادر الصحية ومنع وصول الامدادات والفرق الطبية وحرم المرضى من الوصول الى علاجاتهم , وحرم السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومختلف المرضى من الوصول الآمن لتلقي الرعاية الصحية

وقالت وكالة الأونروا، إن أكثر من 38 ألفا لجأوا إلى 48 مدرسة للوكالة في غزة.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية، غاراتها على معظم محافظات قطاع غزة .

واستهدف منزلا قرب حي الشيخ رضوان شمال غزة، وأن الفصائل الفلسطينية قامت بقصف مستوطنات غلاف غزة بقذائف الهاون.