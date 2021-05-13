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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.. 103 شهداء و580 جريحا

13 - مايو - 2021
استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة

استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 103 شهداء -بينهم 27 طفلا و11 سيدة- بالإضافة إلى 580 أصيبوا بجروح مختلفة.

واستشهد 4 أشخاص -بينهم رجل وامرأة وابنهما- بعد قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج (وسط قطاع غزة)، بالإضافة لاستشهاد اثنين آخرين في قصف مماثل لمنزل في حي لجنينة (شرقي رفح).

ودمرت طائرات الاحتلال 8 أبنية على رؤوس ساكنيها في بيت لاهيا (شمالي القطاع)، وقال إن القصف خلّف العديد من الشهداء، مشيرا إلى انتشال 3 جثامين.

وبدأت إسرائيل حشد قواتها حول غزة استعدادا لعملية برية محتملة فيها، وقصفت القطاع بعنف، مدمرةً المباني المدنية فوق رؤوس ساكنيها؛ مما أوقع العديد من الشهداء والجرحى، في حين جددت المقاومة الفلسطينية قصف تل أبيب، وتوعدت الاحتلال في حال أقدم على توغل بري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنهم يحشدون قواتهم على تخوم غزة استعدادا لاحتمال القيام بعملية برية.

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