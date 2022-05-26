ارتفاع حصيلة قتلى الجيش التركي بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي الخميس، خلال عملية عسكرية في شمال العراق حيث تواجه أنقرة المتمردين الأكراد.

بذلك يرتفع عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا في المنطقة منذ الثلاثاء إلى 6.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن الجندي قتل على أيدي مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

ويشن حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في إقليم كردستان العراق تمردًا ضد الدولة التركية منذ عام 1984. وأدى هذا النزاع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم الكثير من المدنيين.

وشنت أنقرة عمليات عدة في تركيا والعراق وسوريا ضد المتمردين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني أو المرتبطين به. وتم إطلاق أحدثها باسم “المخلب-القفل” في أبريل في شمال العراق.

كذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان, الاثنين، عن إطلاق عملية عسكرية تركية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى ضمان “منطقة آمنة” لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.