ارتفاع حصيلة قتلى انفجار محطة وقود في إيرلندا

من مكان الانفجار في إيرلندا

قالت الشرطة الأيرلندية، السبت، إن عدد القتلى في انفجار بمحطة بنزين في مقاطعة دانيجال الجمعة ارتفع إلى سبعة، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ.

وقع الانفجار بعد قليل من الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) في محطة بنزين أبل جرين على مشارف قرية كريسلو. وقالت الشرطة إن ثمانية أشخاص آخرين يتلقون العلاج في المستشفى. ولم تتطرق إلى سبب الانفجار.

وأظهرت صور من الموقع وحدة سكنية فوق متجر بمحطة البنزين وقد لحق الدمار بجدرانها وانهار جزء من سقفها، وتناثر الحطام في الفناء الأمامي حيث كانت هناك عدة سيارات متوقفة.

وأفاد بيان للشرطة “عمليات البحث عن المزيد من القتلى متواصلة”.

وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة “الناس في جميع أنحاء هذه الجزيرة يشعرون بالصدمة والانهيار اللذين يشعر بهما سكان كريسلو جراء هذه الخسائر المأساوية في الأرواح”.

وأضاف “أود أن أقدم خالص التعازي لعائلاتهم وأصدقائهم ولمجتمع كريسلو بأكمله، في أحلك الأيام التي مرت على دانيجال والبلد بأسره”.

وأفاد خفر السواحل الأيرلندي بأن طائرة هليكوبتر خاصة به ساعدت خدمات الطوارئ وتم إرسال فريق إنقاذ متخصص إلى مكان الحادث من أيرلندا الشمالية القريبة.