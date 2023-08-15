ارتفاع حصيلة قتلى الحريق بمحطة وقود جنوب روسيا

قالت وزارة الطوارئ الروسية، الثلاثاء، إن حريقا شب بمحطة وقود في منطقة داغستان جنوب روسيا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أسفر عن مقتل 30 على الأقل من بينهم ثلاثة أطفال.

وقال مسؤولون إن الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات على جانب طريق سريع في محج قلعة عاصمة داغستان ليل الاثنين وتسبب في انفجارات لدى امتداده إلى محطة الوقود القريبة.

وقال أحد الشهود “الأمر أشبه بالحرب هنا”.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الطوارئ أفراد فرق الإطفاء وهم يحاولون إخماد حريق ضخم إذ تصاعدت ألسنة اللهب إلى السماء.

وأظهرت لقطات نشرها تلفزيون رويترز على الإنترنت مبنى من طابق واحد مشتعلا.

وأضافت وزارة الطوارئ على تطبيق تيليجرام “خلال عملية الإنقاذ في محج قلعة تم العثور على جثث ثلاث ضحايا آخرين… تشير معلومات أحدث إلى إصابة 105 في الحريق الذي شب بمحطة الوقود توفي منهم 30 شخصا”.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية في وقت سابق نقلا عن وزارة الصحة في داغستان بأن 13 طفلا من بين المصابين.

وذكرت وكالة أنباء تاس نقلا عن بيان لوزارة الطوارئ الروسية أن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة لإخماد الحريق في محطة الوقود الذي امتد لمساحة بلغت 600 متر مربع.