السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 88

منذ 45 دقيقة
آثار زلزال ضرب الصين- أرشيفية

آثار زلزال ضرب الصين- أرشيفية

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة لودينج بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين الإثنين الماضي إلى 88 قتيلاً.

وما زال 30 شخصاً في عداد المفقودين وفقاً للسلطات الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مركز الإنقاذ قوله إن 50 شخصاً لقوا مصرعهم في محافظة “لودينج” بولاية “قانتسي” بإقليم التبت، فيما قضى 38 آخرون نحبهم في محافظة “شيميان” في مدينة “ياآن”.

وأوضح المركز أنه لا يزال هناك 30 شخصا في عداد المفقودين فيما بلغ عدد المصابين 400 شخص بينهم 38 في حالة خطيرة.

وكان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب الإثنين الماضي محافظة “لودينج” في “قانتسي”.

وأعادت السلطات فتح طرق مؤدية إلى مركز الزلزال في بلدة لودينج.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن البلدة تعرضت لهزة ارتدادية بلغت قوتها 2.9 درجة في ساعة متأخرة من الأربعاء.

وأصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من كوارث جيولوجية محتملة في لودينج، والتي يمكن أن تشمل انهيارات أرضية.

يذكر أن الزلزال القوي ضرب سيتشوان بعد ظهر الاثنين وكان مركزه في عمق المناطق الجبلية الداخلية للمقاطعة في الغرب.

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