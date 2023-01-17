ارتفاع حصيلة قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم إن العواصف المطيرة التسعة المتعاقبة التي اجتاحت الولاية واحدة تلو الأخرى منذ 26 ديسمبر كانون الأول تسببت في مقتل 20 شخصا على الأقل.

وأضاف نيوسوم خلال أمر تنفيذي بشأن رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف إنها تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف حتى يوم الاثنين.

وبينما لا يزال هناك أكثر من شهرين في موسم الأمطار، يحث المسؤولون سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة.

إعلان حالة الطوارئ

ضربت عواصف عنيفة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الكارثة الكبرى في ولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تزداد الأحوال الجوية سوءًا اليوم الأحد، بعد 3 أسابيع من هطول أمطار غير مسبوقة أودت بحياة 19 شخصا على الأقل.

وأمر بايدن، بتقديم مساعدات فدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27 كانون الأول/ديسمبر، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

واجتاحت أمطار غزيرة وثلوج في الجبال السبت، العديد من مناطق الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، والتي باتت تربتها مشبعة بالمياه لدرجة تمنع امتصاص المزيد من الأمطار.