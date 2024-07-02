ارتفاع ستاندرد اند بورز وناسداك مع صعود أسهم تسلا والشركات الكبرى

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسهم تسلا والشركات الكبرى، لكن حجم التداول كان ضعيفا قبيل عطلة يوم الاستقلال التي توافق الرابع من يوليو تموز وصدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو حزيران يوم الجمعة.

وارتفع سهم تسلا إلى أعلى مستوى له منذ بداية يناير كانون الثاني بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عن انخفاض خمسة بالمئة في تسليم المركبات في الربع الثاني، وهو ما جاء دون التوقعات.

وصعدت أسهم شركات كبرى مثل أبل وأمازون وألفابت مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 34.35 نقطة أو 0.63 بالمئة ليغلق عند 5509.44 نقطة، كما ربح المؤشر ناسداك المجمع 150.48 نقطة أو 0.84 بالمئة إلى 18029.78 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 167.34 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 39336.86 نقطة.