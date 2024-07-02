الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع ستاندرد اند بورز وناسداك مع صعود أسهم تسلا والشركات الكبرى

منذ 4 دقائق
A A A
طباعة المقال

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسهم تسلا والشركات الكبرى، لكن حجم التداول كان ضعيفا قبيل عطلة يوم الاستقلال التي توافق الرابع من يوليو تموز وصدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو حزيران يوم الجمعة.

وارتفع سهم تسلا إلى أعلى مستوى له منذ بداية يناير كانون الثاني بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عن انخفاض خمسة بالمئة في تسليم المركبات في الربع الثاني، وهو ما جاء دون التوقعات.

وصعدت أسهم شركات كبرى مثل أبل وأمازون وألفابت مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 34.35 نقطة أو 0.63 بالمئة ليغلق عند 5509.44 نقطة، كما ربح المؤشر ناسداك المجمع 150.48 نقطة أو 0.84 بالمئة إلى 18029.78 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 167.34 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 39336.86 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن
ديمقراطيون يثيرون تساؤلات جديدة عن لياقة بايدن للرئاسة
الرئيس الأمريكي جو بايدن
استطلاع: واحد من كل 3 ديمقراطيين يرى ضرورة انسحاب بايدن من سباق الرئاسة
لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد
تعرض مستشارة بشار الأسد لحادث سير بدمشق

الأكثر قراءة

إصابات في الجيش الإسرائيلي
18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
إسرائيل تتحضر للحرب على جنوب لبنان في هذا التاريخ.. صحيفة تكشف التفاصيل!
مؤسسة كهرباء لبنان
خبر سار للبنانيين يتعلق بساعات التغذية الكهربائية