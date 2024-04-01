الأثنين 22 رمضان 1445 ﻫ - 1 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع صادرات أنابيب الغاز الروسية لأوروبا خلال مارس

منذ دقيقة واحدة
عملاق الغاز الروسي- جازبروم

عملاق الغاز الروسي- جازبروم

A A A
طباعة المقال

أظهرت حسابات رويترز الاثنين أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إلى أوروبا ارتفعت 4.5 بالمئة في مارس آذار مقارنة بمستويات فبراير\شباط وبنحو 26 بالمئة مقارنة على أساس سنوي.

وأظهرت الحسابات، المستندة إلى بيانات مجموعة إنتسوج الأوروبية لنقل الغاز والتقارير اليومية لجازبروم عن نقل الغاز عبر أوكرانيا، أن متوسط صادرات خطوط الأنابيب اليومية ارتفع إلى 88.7 مليون متر مكعب الشهر الماضي من 84.9 مليون متر مكعب في فبراير\شباط، ومن 70.3 مليون متر مكعب في مارس\آذار 2023.

وبلغت صادرات جازبروم من الغاز الطبيعي نحو 7.74 مليار متر مكعب أوروبا منذ بداية العام.

وزودت روسيا أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر طرق مختلفة في 2022، وفقا لبيانات جازبروم وحسابات رويترز، وانخفضت الكمية العام الماضي بنحو 55.6 بالمئة لتصل إلى 28.3 مليار متر مكعب.

وفي ذروتها خلال عامي 2018 و2029، وصلت التدفقات السنوية إلى المنطقة لنحو 175-180 مليار متر مكعب.

ولم تنشر جازبروم بياناتها الشهرية منذ بداية 2023. ولم ترد على طلب رويترز للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف على غزة
غزة تحت النار
صحة غزة: مقتل 32 ألفاً و845 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر
حريق في مصنع روسي
حريق يلتهم أحد مصانع الصناعات الثقيلة في روسيا
قناة الجزيرة
نتنياهو يعيد إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل

الأكثر قراءة

مراقبة الهلال - تعبيرية
بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
عناصر من حزب الله
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله