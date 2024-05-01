ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب في أبريل إلى 6.3 مليون طن

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن صادرات البلاد من الحبوب ارتفعت إلى 6.3 مليون طن في أبريل نيسان من 5.5 مليون طن في مارس آذار.

وأظهرت البيانات أن ذلك كان مقسما بين 4.1 مليون طن من الذرة و1.9 مليون طن من القمح و231 ألف طن من الشعير.

وفي الشهور العشرة الأولى من الموسم التسويقي الذي بدأ في يوليو تموز 2023 وينتهي في يونيو حزيران 2024، بلغت صادرات الحبوب الأوكرانية 41.4 مليون طن مقابل 41.6 مليون في الفترة نفسها قبل عام.

وكانت الصادرات آنذاك 15.8 مليون طن من القمح و22.9 مليون طن من الذرة و2.2 مليون طن من الشعير.

كان مصدر بالقطاع قد قال الشهر الماضي إن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى ما بين ستة وسبعة ملايين طن في أبريل نيسان على الرغم من الهجمات الروسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

فأوكرانيا ترسل عادة نحو 95 بالمئة من صادرات الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود.

وتتوقع الحكومة الأوكرانية أنه تم حصد 81.3 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية في 2023، مع فائض قابل للتصدير في 2023-2024 يبلغ حوالي 50 مليون طن.

وقالت الوزارة إن إجمالي محصول الحبوب والبذور الزيتية لعام 2024 قد ينخفض ​​إلى 74 مليون طن، منها 52.4 مليون طن من الحبوب.