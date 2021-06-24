ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 13.8 مليار دولار

ارتفعت قيمة صادرات السعودية النفطية إلى 109% على أساس سنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 51.7 مليار ريال (13.79 مليار دولار)، بينما زادت الصادرات غير النفطية 46.3%، حسب ما كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس.

وشكلت صادرات النفط 72.5% من إجمالي الصادرات، ارتفاعًا من 64.8% في نيسان/ أبريل 2020، و 70% في آذار/ مارس.

وكشفت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 19.6 مليار ريال من 13.4 مليار، لكنها تراجعت من 22.5 مليار ريال في آذار/ مارس.

وعانت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، العام الماضي، إذ أثّرت جائحة كوفيد-19 على طلب الطاقة، وبالتالي على خزائن الدولة.

واحتفظت الصين بمركز الشريك التجاري الرئيسي للمملكة في نيسان/ أبريل، فارتفعت الصادرات السعودية إلى 12.9 مليار ريال، من سبعة مليارات قبل عام.

وأظهرت البيانات، ارتفاع واردات السعودية من الصين إلى 9.2 مليار ريال من ثمانية مليارات ريال.

وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة في نيسان/ أبريل إلى 71.3 مليار ريال من 38.1 مليار، لكنها انخفضت من 74.8 مليار في آذار/ مارس.

وتراجعت الواردات من تركيا إلى 41.2 مليون ريال من 1.1 مليار، بعد مقاطعة غير رسمية من السعودية.