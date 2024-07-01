ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية إلى 335 مليار دولار خلال النصف الأول من العام

ارتفعت صادرات جمهورية كوريا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 334.8 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.5 بالمئة لتصل قيمتها إلى 311.7 مليار دولار، وذلك وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، الصادرة الاثنين.

وبلغ الفائض التجاري 23.1 مليار دولار في النصف الأول، وهو أعلى قيمة بعد أن سجل 31.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018.

وأشارت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، إلى أن الصادرات سجلت في يونيو الماضي نمواً للشهر التاسع على التوالي، مدعومة بالأداء القياسي لأشباه الموصلات، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 57 مليار دولار خلال يونيو، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وانخفضت الواردات بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 49 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 8 مليارات دولار خلال يونيو، لتسجل كوريا فائضاً تجارياً لمدة 13 شهرا متتالياً.

وحسب القطاع، سجل شهر يونيو ارتفاع صادرات أشباه الموصلات، العمود الفقري لاقتصاد كوريا، بنسبة 50.9 بالمئة لتصل قيمتها إلى 13.4 مليار دولار، مسجلة نمواً على أساس سنوي لمدة ثمانية أشهر متتالية.

كما ارتفعت صادرات شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة بنسب 26.1 بالمئة و58.8 بالمئة و3.9 بالمئة على التوالي على أساس سنوي في يونيو. من ناحية أخرى، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 0.4 بالمئة إلى 6.2 مليار دولار بسبب قلة أيام العمل.