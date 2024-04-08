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ارتفاع صافي أرباح بنك قطر الوطني 7% في الربع الأول من 2024

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2024 2:55 مساءً
بنك قطر الوطني

بنك قطر الوطني

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أعلن بنك قطر الوطني (كيو.إن.بي) ارتفاع صافي أرباحه في الربع الأول بنسبة 7%، حيث بلغت الأرباح الصافية المعلنة 4.1 مليار ريال قطري (1.12 مليار دولار)، مقارنةً بـ 3.9 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من العام السابق.

جاءت هذه النتائج متماشية مع توقعات المحللين، حيث تعكس قوة الأداء المالي لبنك قطر الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار تحقيق البنك نمو ملحوظ وقوي في الأرباح، ويعزز مكانته كواحد من أبرز البنوك في المنطقة.

ويرتفع الأداء المالي للبنك على خلفية استمرار تحسن الظروف الاقتصادية المحلية والدولية، مما يدعم النمو المستدام لعمليات البنك وأرباحه.

    المصدر :
  • رويترز

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