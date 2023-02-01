ارتفاع صافي ربح بنك "بي.بي.في.إيه" الإسباني 18%

قالت مجموعة بي.بي.في.إيه المصرفية الإسبانية الأربعاء إن صافي الربح في الربع الرابع زاد 17.6 بالمئة على أساس سنوي بدعم من دخل إجمالي قوي للإقراض وأداء قوي في المكسيك السوق الرئيسية للمجموعة.

وسجل بي.بي.في.إيه، وهو ثاني أكبر بنك من حيث القيمة السوقية في البلاد، ربحا صافيا بلغ 1.58 مليار يورو (1.72 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر\تشرين الأول إلى ديسمبر\كانون الأول بما يزيد قليلا عن توقعات المحللين بتحقيق 1.54 مليار يورو على الرغم من زيادة المخصصات.

واقترح البنك توزيع أرباح نقدية نهائية 0.31 يورو للسهم في ضوء نتائج الأعمال لعام 2022 وطرح خطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 424 مليون يورو.

وتعرضت البنوك الأوروبية لضغوط بسبب انخفاض قياسي في أسعار الفائدة لكن منذ منتصف العام الماضي عززت عمليات رفع أسعار الفائدة من الهوامش المالية.

وزاد صافي دخل الفائدة الإجمالي للبنك والأرباح من القروض مطروحا منها تكاليف الودائع بنسبة 34.3 بالمئة إلى 5.34 مليار يورو بما يزيد عن 5.26 مليار يورو توقعها المحللون.