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ارتفاع صافي ربح لوبريف 4% في الربع الثاني

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2023 7:43 مساءً
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية (رويترز)

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أشارت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) اليوم الأحد في إفصاح للبورصة إن صافي ربحها في الربع الثاني ارتفع بفضل انخفاض ضريبة الدخل والزكاة رغم تراجع حاد في المبيعات بلغ 22 بالمئة.

وذكرت الشركة في البيان أن الربح الصافي ارتفع 3.97 بالمئة إلى 454.85 مليون ريال (121.28 مليون دولار) في الربع الثاني بينما انخفضت الإيرادات 21.8 بالمئة إلى 2.6 مليار ريال من 3.3 مليار ريال سجلتها في الربع الثاني من 2022.

وقالت الشركة، التي أدرجت 30 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي في ديسمبر كانون الأول، إن ارتفاع صافي الربح جاء بسبب “انخفاض بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل نظرا لأن الشركة بعد الإدراج أصبحت خاضعة للزكاة فقط”.

وأعلنت لوبريف تسجيل صافي ربح للنصف الأول بلغ 900.5 مليون ريال مقارنة مع 740.1 مليون ريال قبل عام على الرغم من انخفاض الإيرادات بنحو 30 بالمئة.

وقالت الشركة إن ارتفاع الربح الصافي للنصف الأول جاء بسبب هبوط النفقات إضافة إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.

 

    المصدر :
  • رويترز

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