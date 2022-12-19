ارتفاع ضحايا حريق نفق بأفغانستان إلى 31 قتيلا

قال شرفات زمان المتحدث باسم وزارة الصحة العامة بأفغانستان اليوم الاثنين إن إجمالي عدد ضحايا حريق شب في نفق سالانج الشهير بالبلاد ارتفع إلى 31 قتيلا.

وأضاف أن 37 شخصا أُصيبوا بجراح في حادث النفق الواقع على بعد نحو 90 كيلومترا شمالي كابول.

واندلع الحريق نتيجة ما قالت وزارة الأشغال العامة إنه انقلاب شاحنة وقود في النفق مساء السبت. وقُدر عدد القتلى في البداية بنحو 12 بعد إخماد الحريق أمس الأحد رغم أن المسؤولين حذروا من احتمال ارتفاعه.

ولا يزال النفق مغلقا أمام حركة المرور اليوم الاثنين، وقال متحدث باسم وزارة الأشغال العامة إنهم سيحاولون فتحه غدا الثلاثاء.

والنفق الذي بناه السوفييت بطول 2.6 كيلومتر هو إنجاز هندسي تاريخي يربط كابول وشمال أفغانستان، ما يصل شبه القارة الهندية بآسيا الوسطى عبر ممر جبلي خطر على ارتفاع 3400 متر.