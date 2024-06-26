ارتفاع طفيف في أسعار النفط

صعدت أسعار النفط على نحو طفيف عند التسوية اليوم الأربعاء رغم زيادة مفاجئة في إمدادات البنزين في الولايات المتحدة وذلك وسط قلق بين المستثمرين تجاه تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط مع احتمال توسع نطاق الحرب في قطاع غزة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 85.25 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 80.90 دولار للبرميل.

وتصاعد التوتر عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله في الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الطرفين قد تجر إليها أطرافا إقليمية أخرى، منها إيران المنتج الرئيسي للنفط.

وانخفضت أسعار النفط في وقت سابق من الجلسة بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وجاءت الزيادة مفاجئة للمحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا تراجع المخزونات.

ويشعر تجار النفط بقلق من ضعف استهلاك البنزين في الولايات المتحدة أثناء ذروة موسم القيادة الصيفي في البلاد.

ويمثل استخدام البنزين في الولايات المتحدة نحو 10 بالمئة من إجمالي استهلاك النفط في العالم، وانخفض الطلب على البنزين في البلاد الأسبوع الماضي 3.6 بالمئة عن العام الماضي إلى نحو 8.9 مليون برميل يوميا. وارتفعت مخزونات الوقود على غير المتوقع على الرغم من تقليص المصافي للإنتاج.