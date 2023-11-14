ارتفاع طفيف لأسهم أوروبا قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بقيادة أسهم السيارات والموارد الأساسية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تقدم صورة أوضح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد صعود واسع النطاق في الجلسة السابقة.

وبجانب بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش (8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثالث في منطقة اليورو عند الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 0.8 بالمئة، في حين قفزت أسهم الموارد الأساسية واحدا بالمئة بقيادة سهم شركة جلينكور الذي زاد 3.4 بالمئة.

ووافقت الشركة على شراء حصة 77 بالمئة في شركة التعدين الكندية تيك ريسورسز التابعة لشركة تيك ريسورسز ليمتد لإنتاج الفحم المستخدم في صناعة الفولاذ مقابل 6.93 مليار دولار نقدا.

وتصدرت شركة دليفري هيرو الألمانية التي تبيع الوجبات الجاهزة عبر الإنترنت المؤشر ستوكس 600 بقفزة ستة بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله بشكل طفيف.