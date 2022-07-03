الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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ارتفاع طفيف لإنتاج طاقة الرياح في أوروبا

منذ 47 دقيقة
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زاد حجم توليد طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف، بعد انخفاضه منذ بداية الأسبوع، ويستمر الإمداد النشط في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بالمنطقة، بحسب ما أفادت مصادر.

ووفق موقع gashub.at، بعد الانخفاض في 30 حزيران إلى 7.8٪ (حجم توليد طاقة الرياح)، ارتفع إنتاج توليد الرياح إلى 11.3٪ في اليوم الأول من تموز، وإلى 12.5٪ في اليوم التالي.

وللمقارنة، بلغ متوسط الحجم الأسبوع الماضي 9.9٪ ، والشهر الماضي 11.23٪ ، وهو الحد الأدنى منذ بداية العام.

وتواصل الشركات الأوروبية ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض.

وبلغ الحجم الإجمالي للغاز فيها، اعتبارا من صباح 1 تموز، ما يقرب من 63 مليار متر مكعب، ويبلغ متوسط ​​معدل الإشغال 58.5٪ (تم تقدير البيانات ويمكن تعديلها).

في الوقت نفسه، يرجّح أن تكون إمدادات الغاز الروسي عبر الممرات الرئيسية، نورد ستريم ونظام نقل الغاز الأوكراني (GTS)، على مستوى الأيام السابقة، في المجموع فوق 100 مليون متر مكعب في اليوم.

وكانت شركة غازبروم أوقفت عمليات التسليم عبر خط الأنابيب منذ منتصف حزيران، نتيجة التأخير في عمل شركة سيمنز الألمانية، والتي بسبب العقوبات الكندية ضد الشركة الروسية، لا يمكنها إعادة التوربين من محطة ضاغط بورتوفايا من الإصلاح.

في سياق متصل، أفادت شركة غازبروم الروسية بأن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سودجا بلغت 42.1 مليون متر مكعب الأحد 3 تموز مقارنة مع 42.15 مليون متر مكعب السبت.

وأضافت الشركة أن أوكرانيا رفضت مرة أخرى طلبا لتزويد الغاز عبر نقطة دخول سوخرانوفكا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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