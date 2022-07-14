الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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ارتفاع طفيف للتضخم في السعودية

منذ ساعة واحدة
علم السعودية

علم السعودية

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أظهرت بيانات حكومية اليوم الواقع في 14 تموز 2022 أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 2.3 بالمئة في يونيو حزيران، ليعود ببطء إلى وتيرة بلغها في أبريل نيسان، حيث زادت الأسعار مرة أخرى بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والمشروبات والنقل.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 4.4 بالمئة والنقل 2.5 بالمئة.

وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق.

وفي مايو أيار، بلغ التضخم 2.2 بالمئة على أساس سنوي و0.1 بالمئة على أساس شهري.

    المصدر :
  • رويترز

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