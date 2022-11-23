ارتفاع طفيف للذهب مع ترقب لمحضر اجتماع المركزي الأمريكي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر تشرين الثاني الذي قد يوفر مؤشرات بخصوص مسار رفع لأسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1744.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1252 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1743.90 دولار.

ومن المنتظر إعلان محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية للاحتياطي الاتحادي بنك المركزي الأمريكي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. ويتوقع المتعاملون رفع البنك سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول، لتصل أسعار الفائدة إلى ذروتها في يونيو حزيران.

ورفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بإجمالي 375 نقطة أساس على عدة مرات هذا العام من قرب الصفر إلى نطاق من 3.75 إلى أربعة بالمئة في إطار مكافحة التضخم المرتفع، ليسجل أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

واستفاد الذهب أيضا من تراجع الدولار 0.8 بالمئة، لتزيد جاذبية المعدن النفيس لحاملي العملات الأخرى، مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية أيضا اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحد بالمئة إلى 21.29 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 987.52 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1877.25 دولار للأوقية.