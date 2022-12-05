الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية في أكتوبر

منذ ساعة واحدة
وزارة التجارة الأمريكية

وزارة التجارة الأمريكية

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زادت الطلبيات الجديدة على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول وسط نمو كبير للطلب على المعدات والآلات والأجهزة وغيرها من السلع، مما قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد في قطاع التصنيع.

وقالت وزارة التجارة، الاثنين، إن طلبيات المصانع قفزت واحدا بالمئة بعد ارتفاعها 0.3 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات المصانع 0.7 بالمئة. وارتفعت الطلبيات 12.8 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول.

ويمثل التصنيع 11.3 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي. وكانت قفزة طلبيات المصانع في أكتوبر تشرين الأول مدفوعة بزيادة 2.2 بالمئة في الحجوزات لمعدات النقل والتي أعقبت زيادة 2.3 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وتعززت طلبيات معدات النقل من خلال زيادة الطلب على الطائرات العسكرية والمدنية. كما زادت طلبيات السيارات 1.7 بالمئة.

وارتفعت الطلبيات على الآلات 1.5 بالمئة. وكانت هناك أيضا مكاسب قوية في طلبيات شراء أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والأجهزة والمكونات الكهربائية.

    المصدر :
  • رويترز

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