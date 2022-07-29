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ارتفاع عائدات السياحة في تركيا.. ماذا عن جديد العجز التجاري؟

منذ ساعتين
تركيا

تركيا

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الواقع في 29 تموز 2022 أن إيرادات السياحة ارتفعت 190.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 8.717 مليار دولار في الربع الثاني.

وكشفت البيانات أن 83.8 بالمئة من هذا الدخل جاء من زوار أجانب و16.2 بالمئة من مواطنين أتراك مقيمين في الخارج.

في عام 2021، تضاعفت عائدات السياحة في تركيا لتصل إلى ما يقرب من 25 مليار دولار، بعد أن تعافت من تأثير جائحة فيروس كورونا، لكنها ظلت أقل بكثير من 34.5 مليار دولار المسجلة في عام 2019.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات أخرى أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 184.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.167 مليار دولار في يونيو حزيران، مع ارتفاع الواردات بنسبة 39.7 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 31.595 مليار دولار بينما زادت الصادرات 18.7 بالمئة إلى 23.428 مليار دولار.

وتهدف تركيا، بموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى التحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة.

وأظهرت البيانات أن العجز في النصف الأول من العام ارتفع 142.7 بالمئة إلى 51.40 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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