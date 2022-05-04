ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018

قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات قبيل زيادة متوقعة بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم الأربعاء للسيطرة على تضخم يتزايد بوتيرة سريعة.

ومنذ بداية العام صعد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، أكثر من 200 نقطة أساس.

وارتفع اليوم إلى 2.844 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018، وغير بعيد عن المستوى النفسي المهم البالغ ثلاثة بالمئة.

والمرة السابقة التي لامس فيها العائد لأجل عامين ثلاثة بالمئة كانت في يونيو حزيران 2008 .

ومن ناحية أخرى، تخطى عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام مستوى ثلاثة بالمئة لثالث يوم على التوالي ليصل إلى 3.011 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2018.

وتتوقع الأسواق أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين بدءاً من اليوم الأربعاء من أجل كبح تضخم متزايد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.53 بالمئة إلى 22.51 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 960.08 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2259.60 دولار للأوقية.