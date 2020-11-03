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زلزال بحر إيجيه… ارتفاع عدد القتلى إلى 100

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 10:36 صباحًا
زلزال إيجيه

زلزال إيجيه

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وصل عدد قتلى الزلزال الذي وقع في بحر إيجه يوم الجمعة إلى مئة، بعد أن أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن 98 شخصا قتلوا من جرائه في مدينة إزمير غرب تركيا.

واعلنت السلطات ان “صبيين لقيا حتفهما أيضا على جزيرة ساموس اليونانية”. وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في زلزال بتركيا منذ ما يقرب العشرة أعوام.

وبحسب تقارير، فقد نجحت فرق الإنقاذ في أزمير، ثالث أكبر مدن تركيا سكانا، في إنقاذ عدد من الأشخاص من تحت أنقاض 8 مبان انهارت بفعل الزلزال القوي الذي بلغت قوته 6.9 درجات وتسبب بموجات مد تسونامي جزئية، وأعقبه العديد من الهزات الارتدادية.

يشار أن إدارة الكوارث والطوارئ قالت إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجة بحسب مقياس ريختر، وأنه مركزه على عمق حوالي 16 كيلومترا.

وشعر بالزلزال سكان الجزر اليونانية الشرقية بالإضافة إلى جزيرة كريت، في البحر المتوسط، والعاصمة اليونانية أثينا وبعض انحاء بلغاريا، بينما شعر به أيضا سكان إسطنبول التركية، التي قال حاكمها إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في المدينة وهي الأكبر في تركيا.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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