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ارتفاع عدد القتلى جراء حريق منجم في قازاخستان إلى 42

منذ 9 ثواني
منجم فحم- تعبيرية

منجم فحم- تعبيرية

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قالت وزارة حالات الطوارئ إن عدد قتلى حريق في منجم مملوك لشركة أرسيلور ميتال في كازاخستان ارتفع الأحد إلى 42 بينما يستمر البحث عن أربعة أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان “وجود معدات تنقيب مدمرة يعيق عمليات البحث وكذلك الحطام في بعض الأماكن”.

وأضافت أن المنقذين يبحثون عن المفقودين في منطقتين بالمنجم الذي يمتد طوله إلى أربعة كيلومترات متفرقة.

وقالت شركة أرسيلور ميتال تيميرتاو التي تدير المنجم، وهي الوحدة المحلية لشركة أرسيلور ميتال لصناعة الصلب التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، أمس السبت 28\10\2023 أنه جرى إجلاء 206 أشخاص من أصل 252 كانوا في منجم كوستينكو بعد وقوع ما يبدو أنه انفجار لغاز الميثان.

وقالت وزارة حالات الطوارئ إنها تراقب وضع الغاز في المنجم.

    المصدر :
  • رويترز

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