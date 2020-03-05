ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في الجزائر

أكدت وزارة الصحة الجزائرية ظهور تسع حالات إصابة جديدة بالفيروس المستجد، يوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص المصابين داخل البلاد إلى 17.

وتتضمن الحالات 16 من أسرة واحدة بولاية البليدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الجزائر العاصمة بالإضافة إلى رجل إيطالي.

واستضافت الأسرة الشهر الماضي رجلا وابنته يقيمان في فرنسا، وأثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس بعد عودتهما لهناك.

وفتحت السلطات تحقيقا في مسعى لتحديد الأشخاص الذين تواصل معهم الرجل وابنته أثناء إقامتهما في الجزائر.

كما وضعت الحكومة العاملين في المجال الطبي في المستشفيات، ولاسيما في بليدة وبلدات مجاورة، في حالة تأهب للتعامل مع الحالات الجديدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان “نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته الوزارة يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب”.