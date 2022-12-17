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ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في ماليزيا الى 23

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2022 11:14 صباحًا
علم ماليزيا

علم ماليزيا

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انتشلت فرق إنقاذ، تبحث عن مفقودين في انهيار أرضي وقع أمس الجمعة 16\12\2022، في موقع تخييم غير مرخص في ماليزيا، جثتين لامرأة وصبي، ليرتفع عدد الضحايا إلى 23.

ودمر الانهيار الأرضي في باتانج كالي، وهي منطقة جبلية شهيرة على بعد حوالي 50 كيلومترا شمالي كوالالمبور، موقع المخيم بينما كان الناس نياما في خيامهم، مما تسبب في مقتل الضحايا وبينهم ستة أطفال.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانجور أن من بين 94 شخصا كانوا موجودين في موقع الانهيار الأرضي، عثر على 61 سالمين فيما لا يزال عشرة في عداد المفقودين.

وقال نورازام خميس رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ بالولاية إن عمليات البحث تواصلت لليوم الثاني، بعد توقفها ليلا بسبب الأمطار الغزيرة التي زادت من صعوبة الأمر.

وأبلغ الصحفيين أن فرص نجاة المزيد من المفقودين تتضاءل نظرا إلى نقص الأكسجين وثقل الطمي.

وأظهر تحقيق أولي انهيار ما يقرب من 450 ألف متر مكعب من الأرض من على ارتفاع يصل إلى 30 مترا، وغطى مساحة تبلغ حوالي فدان.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إنها حددت هوية ست ضحايا أصغرهم طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام.

    المصدر :
  • رويترز

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