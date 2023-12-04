ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في تنزانيا

أعلنت مسؤولة حكومية كبيرة في تنزانيا أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد ارتفع إلى 47 بالإضافة إلى إصابة 85 آخرين عقب هطول أمطار غزيرة.

إذ تسببت فيضانات شديدة نجمت عن ظاهرة النينيو والظواهر الجوية ثنائية القطب في المحيط الهندي، في مقتل مئات الأشخاص في كينيا والصومال وأجبرت مئات الآلاف على النزوح من منازلهم منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت كوين سينديجا مفوضة منطقة مانيارا للصحفيين في وقت متأخر أمس إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة، حيث تخشى السلطات أن تكون بعض الجثث طُمرت في الوحل.

وأضافت: “حتى المساء، أنقذنا 85 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج وخرج آخرون من المستشفى. وارتفع عدد القتلى إلى 47 شخصًا”.

وقالت رئيسة تنزانيا سامية حسن في رسالة مصورة نشرتها وزارة الصحة على الإنترنت إن انهيارًا أرضيًا ابتلع نحو 100 منزل في قرية كاتيش بمنطقة هانانج.

وأضافت: “مصدومون جدًا مما حدث”.

ويقول علماء مناخ إن تغير المناخ يتسبب في حدوث ظواهر مناخية متظرفة أكثر حدة وتكرارًا.