الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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ارتفاع عدد ضحايا انهيار المزار الديني في العراق

منذ ساعة واحدة
موقع المزار الديني في كربلاء (رويترز)

موقع المزار الديني في كربلاء (رويترز)

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انتشلت فرق الإنقاذ العراقية، الاثنين، جثتين إضافيتين لرجل وامرأة من تحت الركام، إثر حادث الانهيار الترابي على مزار ديني الذي وقع، السبت، في محافظة كربلاء في جنوب العراق، ليصبح العدد الإجمالي للضحايا سبعة، كما أفاد الدفاع المدني لوكالة فرانس برس.

مدير الإعلام في الدفاع المدني العراقي “جودت عبد الرحمن”، قال لـ “فرانس برس”، إنه تم “العثور على جثتين لامرأة ورجل هذا الصباح. بهذا، يصبح عدد الجثث التي أُخرجَت سبعة، أربع نساء ورجلان وطفل”، مضيفًا أن “العمل جار للبحث عن ضحايا آخرين”.

وعثرت فرق الإنقاذ العراقية، الأحد، على جثث خمسة أشخاص، هم ثلاث نساء ورجل وطفل، تحت الأنقاض إثر انهيار تل ترابي على مزار ديني في محافظة كربلاء.

في السياق، قال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني، العميد عبد الرحمن جودت، لفرانس برس، الأحد: “عثرنا على جثث لامرأتين ورجل وطفل”، مشيرًا إلى أن الجثة الخامسة لامرأة “يجري العمل لإخراجها من بين الركام”.

وأوضح أن “عمليات البحث مستمرة في الموقع حتى يتم مسح كامل الركام للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين”.

وحتى مساء الأحد، كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال الأشخاص، الذين لايزالون عالقين في قطارة الإمام علي.

الى ذلك، ذكرت فرانس برس أن قوات أمنية ومن الجيش موجودة في المكان، لدعم جهود الإنقاذ، فيما كانت عائلات تنتظر في محيط المكان.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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