ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في جنوب أفريقيا إلى 33 قتيلا

اثنان من عمال الانقاذ في موقع انهيار مبنى في جورج بجنوب أفريقيا - رويترز

ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى في مدينة جورج بجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إلى 33 قتيلا الثلاثاء، بينما يواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين بين الركام حيث لا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين.

وقال مسؤولو البلدية في بيان إنه تم تحديد هوية ستة فقط ممن لقوا حتفهم حتى الآن.

وانتشل المنقذون رجلا من بين الحطام مطلع الأسبوع فيما وصفه رئيس وزراء إقليم ويسترن كيب بأنه “ليس أقل من معجزة” بعد خمسة أيام من وقوع الكارثة. وهذا الرجل هو آخر من تم إنقاذه في الحادث.

ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى المكون من خمسة طوابق في المدينة الواقعة شرقي كيب تاون في السادس من مايو أيار الجاري، ولا تزال التحقيقات جارية.