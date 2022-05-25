ارتفاع عدد ضحايا مبنى “متروبول” في إيران إلى 16 شخصا

ارتفع عدد ضحايا ر مبنى “متروبول” في مدينة عبادان، جنوب غربي إيران إلى 16 شخصاً، بعدما عثرت قوات الإنقاذ على جثتين جديدتين اليوم.

واستمرت عمليات البحث للعثور على الأشخاص المفقودين الآخرين والأشخاص الذين ربما لا زالوا على قيد الحياة تحت الأنقاض، فيما يشعر أقارب المفقودين بالقلق من إنهاء عملية الإنقاذ.

وحذر الأهالي من احتمال اتخاذ السلطات قرارًا بهدم أنقاض المبنى قبل انتهاء عملية البحث.

وفي وقت سابق قال وزير الداخلية إن عدد القتلى ارتفع إلى 14شخصًا، وأن عملية البحث كانت بطيئة لكنها دقيقة بسبب الهياكل غير المستقرة للمبنى.

وانهارت أجزاء من مبنى “متروبول” المكون من 10 طوابق في عبادان، يوم الاثنين 23 مايو (أيار)، ووفقًا لفرق الهلال الأحمر، حوصر 80 شخصًا على الأقل تحت الأنقاض.

وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، مساء الثلاثاء: “حتى الآن لدينا إجمالي 14 قتيلا و32 جريحا منهم 29 غادروا المستشفى و3 ما زالوا تحت الملاحظة”.

وأضاف وحيدي أن عمليات البحث وإزالة الأنقاض لا تزال جارية، وأن عددا من الأشخاص الذين خرجوا من تحت الأنقاض خلال الساعات الماضية لقوا مصرعهم.

وتحدث وزير الداخلية عن عملية إزالة الأنقاض من مبنى “متروبول” المنهار قائلًا: “لا يمكن تحديد وقت محدد لهذه العملية، ويجب أن تتم العملية بحساسية ودقة لأن هناك خطر انهيار أجزاء أخرى، وهياكل المبنى غير مستقرة.

في غضون ذلك، وصف المدعي العام في الأهواز، صادق جعفري جكني، الخبر المنشور عن حياة حسين عبد الباقي، صاحب المبنى والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة عبد الباقي القابضة، بـأنها “إشاعة”.

وأشار جعفري جكني إلى أنه تم حتى الآن اعتقال 11 شخصًا من المشرفين والموظفين على مستوى البلديات، بمن فيهم الرئيس الحالي لبلدية عبادان، و3 رؤساء بلديات سابقين، خلال التحقيق في انهيار مبنى المدينة.