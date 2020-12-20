ارتفاع عدد قتلى الحريق بمستشفى يعالج مصابي كورونا في تركيا

ارتفعت حصيلة قتلى حريقا اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا، إلى مقتل عشرة أشخاص، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء كوفيد-19 ، حسب ما أعلنه وزير الصحة التركي.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود تسعة قتلى.

واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بكوفيد-19 في المستشفى إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز تنفس صناعي.

ونُقل المصابون الآخرون الذين تضرروا جراء الحريق، إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قبل زيارة مقررة للمنطقة “نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث المأسوي”.

سجلت تركيا أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وما يزيد عن 17600 وفاة.

وشددت تركيا القيود السارية في نهاية نوفمبر مع فرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع وجزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19.