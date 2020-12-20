استمع لاذاعتنا

ارتفاع عدد قتلى الحريق بمستشفى يعالج مصابي كورونا في تركيا

منذ 56 دقيقة
الطواقم الطبية في تركيا
A A A
طباعة المقال

ارتفعت حصيلة قتلى حريقا اندلع في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا، إلى مقتل عشرة أشخاص، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء كوفيد-19 ، حسب ما أعلنه وزير الصحة التركي.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود تسعة قتلى.

واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بكوفيد-19 في المستشفى إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز تنفس صناعي.

ونُقل المصابون الآخرون الذين تضرروا جراء الحريق، إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قبل زيارة مقررة للمنطقة “نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث المأسوي”.

سجلت تركيا أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وما يزيد عن 17600 وفاة.

وشددت تركيا القيود السارية في نهاية نوفمبر مع فرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع وجزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19.

    المزيد من أخبار العالم

    كندا تمدد قيود السفر مع الولايات المتحدة لمدة شهر
    كورونا
    إصابات كورونا في كندا تتجاوز عتبة نصف مليون
    ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لإيران- أرشيفية
    العراق..استهداف مقر تابع للحشد الشعبي شمال بغداد بصاروخ
    إدانة دولية لجريمة إعدام إيران للشاب نويد أفكاري
    إيران تلاحق المصارع نافيد أفكاري حتى في قبره

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مستشفى الجامعة الأمريكية
    تسجيل أول حالة في لبنان.. مرض خطير يسببه فيروس كورونا للأطفال!
    عبير بيبرس
    صورة سيلفي تشهد على جريمة قتل الفنانة المصرية لزوجها
    ازهار
    بالصورة: “أقبح” زهرة أوركيد في العالم