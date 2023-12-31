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ارتفاع عدد قتلى الزلزال في الصين إلى 151

منذ دقيقة واحدة
الصين

الصين

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ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب إقليمي قانسو وتشينغهاي شمال غرب البلاد قبل نحو أسبوعين ارتفع إلى 151 بعد العثور على آخر جثتين لشخصين كانا في عداد المفقودين.

وأثار الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة مخاوف على سلامة المباني في مناطق تشهد أنشطة زلزالية. ويوصف هذا الزلزال بأنه الأخطر في نحو عقد.

وعثر على آخر جثتين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 31\12\2023 بالتوقيت المحلي.

ووقع مركز الزلزال في منطقة بين الإقليمين وهو الأخطر منذ زلزال بقوة 6.5 درجة في إقليم يونان جنوب غرب الصين في 2014 والذي أسفر عن مقتل 617 شخصا.

وجددت المأساة الأحدث في الإقليمين الذين تقطنهما قومية هوي الصينية، وهي أقلية مسلمة، المخاوف بشأن سلامة المنازل المتقادمة سيئة التشييد.

وفي أقل من أسبوعين شيدت السلطات المحلية آلاف المنازل من طابق واحد لمساعدة الأسر المتضررة للانتقال من الخيام مع اشتداد برودة الشتاء. وتسبب الزلزال في تشريد 145 ألف شخص وتدمير أكثر من مئتي ألف منزل.

    المصدر :
  • رويترز

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