ارتفاع عدد قتلى العاصفة المدارية نالجي في الفلبين

أعلنت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين اليوم السبت 29/10/2022 أن الفلبين سجلت 72 حالة وفاة جراء العاصفة الاستوائية نالجي التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في المناطق الجنوبية من البلاد.
وقال المتحدث باسم الوكالة برناردو رافايليتو أليخاندرو لمحطة (دي زد أم أم) الإذاعية إن إقليم ماجوينداناو كان الأكثر تضرراً مع مقتل 67 شخصاً في الإقليم.
وأضاف أن هناك 33 مصاباً و14 مفقوداً.
ووصلت العاصفة المدارية التي تثير رياحا وصلت سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة إلى إقليم كاتاندوانيس الشرقي في ساعة مبكرة من صباح السبت.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إن العاصفة ستؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة اليوم السبت مع اختراقها جزيرة لوزون الرئيسية واتجاهها إلى بحر الصين الجنوبي.
وانتشلت فرق البحث والإنقاذ الجثث من المياه والأوحال الكثيفة بعد أن تسببت العاصفة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.
وتشهد الفلبين 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا.