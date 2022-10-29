ارتفاع عدد قتلى العاصفة المدارية نالجي في الفلبين

أعلنت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين اليوم السبت 29/10/2022 أن الفلبين سجلت 72 حالة وفاة جراء العاصفة الاستوائية نالجي ‏التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في المناطق الجنوبية من البلاد‎.‎

وقال المتحدث باسم الوكالة برناردو رافايليتو أليخاندرو لمحطة (دي زد أم أم) الإذاعية إن إقليم ماجوينداناو كان الأكثر تضرراً مع ‏مقتل 67 شخصاً في الإقليم‎.‎

وأضاف أن هناك 33 مصاباً و14 مفقوداً‎.‎

ووصلت العاصفة المدارية التي تثير رياحا وصلت سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة إلى إقليم كاتاندوانيس الشرقي في ساعة ‏مبكرة من صباح السبت‎.‎

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إن العاصفة ستؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة اليوم ‏السبت مع اختراقها جزيرة لوزون الرئيسية واتجاهها إلى بحر الصين الجنوبي‎.‎

وانتشلت فرق البحث والإنقاذ الجثث من المياه والأوحال الكثيفة بعد أن تسببت العاصفة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية‎.‎

وتشهد الفلبين 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا‎.‎