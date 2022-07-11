الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي على مبنى سكني في أوكرانيا

منذ 34 دقيقة
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

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قالت خدمة الطوارئ الحكومية إن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي الذي أصاب مبنى سكنيا في شرق أوكرانيا في مطلع الأسبوع ارتفع إلى 24 اليوم الاثنين وما زال رجال الإنقاذ يسابقون الزمن بحثا عن ناجين تحت الأنقاض.

وقالت الخدمة إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال تسعة ناجين من تحت أنقاض المبنى المؤلف من خمسة طوابق والواقع في بلدة تشاسيف يار بمنطقة دونيتسك التي تعرضت للقصف في وقت متأخر من مساء يوم السبت.

وشاهد مراسل لرويترز اليوم الاثنين رجال الإنقاذ وهم يرفعون ناجيا من تحت الأنقاض إلى نقالة ويحملون جثتي شخصين في أكياس بيضاء.

وذكرت خدمات الطوارئ أن 55 شخصا يساعدون في جهود الإنقاذ.

وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا فيما تسميها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين.

ومن المتوقع أن تركز روسيا القسط الأكبر من هجومها على شرق أوكرانيا في منطقة دونيتسك بعد فرض سيطرتها على منطقة لوجانسك المجاورة والتي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس.

    المصدر :
  • رويترز

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