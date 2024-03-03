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ارتفاع عدد قتلى الهجوم الروسي بطائرة مسيرة في أوديسا الأوكرانية

منذ 34 دقيقة
اوديسا

اوديسا

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قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا اليوم الأحد إن عدد القتلى جراء هجوم بطائرة روسية مسيرة على مبنى سكني في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا ارتفع إلى 10 بعد أن عثر رجال الإنقاذ على جثتين أخريين لأم وطفل.

وتحطمت طائرة روسية مسيرة فوق مبنى سكني في أوديسا أمس السبت. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه كان من الممكن تجنب مقتل عدد من الضحايا لو لم تواجه أوكرانيا تأخيرات في تسليم إمدادات الأسلحة.

وقال كيبر عبر تطبيق تيليجرام “تم العثور للتو على جثة طفل آخر بجوار جثة المرأة. مبدئيا، يقل عمر الطفل عن العام. ويواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض”.

وقال مكتب المدعي العام إن الرضيع (ثمانية أشهر) هو واحد من ثلاثة أطفال أودى الهجوم بحياتهم.

وقال زيلينسكي أمس السبت إن طفلا عمره أربعة أشهر وآخر عمره عامين قُتلا.

وذكر وزير الداخلية إيهور كليمينكو أمس السبت أنه تم العثور على جثة الرضيع إلى جانب والدته، ونشر صورة لعامل إنقاذ بجوار بطانية ملطخة بالدماء تظهر من جانب منها ذراع طفل ومن جانب آخر ذراع شخص بالغ.

وتم إعلان اليوم الأحد يوم حداد في أوديسا.

    المصدر :
  • رويترز

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