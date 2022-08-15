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ارتفاع عدد قتلى انفجار أرمينيا إلى سبعة

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2022 8:58 مساءً
انفجار الصاروخ الحامل - تعبيرية

انفجار الصاروخ الحامل - تعبيرية

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ذكرت وزارة الطوارئ الأرمينية اليوم الواقع في 15 آب 2022 أن رجال الإنقاذ انتشلوا سبع جثث من موقع انفجار مخزن للألعاب النارية في العاصمة يريفان، بينما لا يزال 22 في عداد المفقودين.

ودمرت انفجارات المخزن الواقع بأحد المراكز التجارية في يريفان مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة العشرات.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وزارة الطوارئ دخانا يتصاعد من كومة أنقاض وقطعا معدنية ملتوية.

ولم يتضح بعد سبب انفجار الألعاب النارية، غير أن السلطات استبعدت دافع الإرهاب.

ونقلت وكالة أرمنبرس عن وزير الطوارئ أرمين بامبوخشيان قوله “بالنظر إلى صور الانفجار لحظة وقوعه، يتضح أنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن عمل إرهابي، لأنه كان هناك في بادئ الأمر حريق ودخان يتصاعد ثم انفجار”.

    المصدر :
  • رويترز

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