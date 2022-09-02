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ارتفاع عدد قتلى انفجار غرب أفغانستان إلى 18 شخصًا

منذ ساعة واحدة
عناصر من حركة طالبان في موقع الانفجار في كابول (أرشيف)

عناصر من حركة طالبان في موقع الانفجار في كابول (أرشيف)

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قُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم رجل دين معروف مؤيد لطالبان، جراء انفجار وقع خارج مسجد في مدينة هرات غرب أفغانستان، وهو انفجار وصفته السلطات بأنه هجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية “عبد النافع تاكور” لرويترز إن “18 شخصًا لقوا حتفهم، وأصيب 23 آخرون”.

وذكر “محمود رسولي”، المتحدث باسم شرطة هرات، أن “مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد” لأداء صلاة الجمعة.

كما نقلت قناة الجزيرة عن مصادر لم تحددها قولها إن 28 شخصًا قتلوا وأصيب 45.

وعبّر المتحدث باسم طالبان “ذبيح الله مجاهد”، في تغريدة على تويتر، عن “تعازيه الحارة” في مقتل أنصاري وقال إن مهاجميه سيعاقبون.

ودافع مجيب الرحمن أنصاري بقوة عن طالبان في تجمّع كبير ضم آلاف العلماء والشيوخ نظمته الحركة في أواخر يونيو حزيران، وندّد بأي معارضة لحكمها.

هذا وتقول طالبان إنها عزّزت الأمن في البلاد منذ توليها السلطة قبل نحو عام، لكن، وقعت عدة انفجارات في الأشهر القليلة الماضية استهدف بعضها مساجد مزدحمة أثناء الصلاة. وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن تزايد عدد الهجمات، وأعلن فرع محلي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض الانفجارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجار اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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