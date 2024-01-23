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ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي بالصين إلى 20

منذ 17 ثانية
الصين

الصين

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ارتفع عدد القتلى جراء انهيار أرضي في مقاطعة يوننان الصينية إلى 20 شخصا بعد ظهر الثلاثاء بينما يكافح رجال الإنقاذ درجات حرارة شديدة الانخفاض والثلوج من أجل العثور على عشرات المفقودين.

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) الثلاثاء إن رجال الإنقاذ عملوا طوال الليل على إزالة أكوام كبيرة من التربة تراكمت في موقع الانهيار الأرضي بمقاطعة تشنشيونغ.

وذكر أنه عقب وقوع الانهيار الأرضي أمس الاثنين 22\1\2024 تم الإبلاغ عن فقد ما لا يقل عن 47 شخصا من 18 أسرة مضيفا أنه تم تأكيد وفاة 20 من هؤلاء الأشخاص ولا يزال 24 في عداد المفقودين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن شخصين آخرين يعالجان في المستشفى من إصابات في الرأس والبدن.

وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن الانهيار الأرضي وقع في منطقة شديدة الانحدار أعلى قمة جبلية.

    المصدر :
  • رويترز

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