الأثنين 17 ربيع الأول 1445 ﻫ - 2 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع عدد قتلى انهيار سقف كنيسة شمال المكسيك إلى 10

منذ ساعة واحدة
المكسيك

المكسيك

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون الاثنين إن عدد القتلى الذين لاقوا حتفهم في انهيار سقف كنيسة خلال قداس الأحد في شمال المكسيك ارتفع إلى 10، فيما أصيب 60 آخرون، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه السلطات استكمال جهود البحث والإنقاذ.

وقال أمريكو فياريال حاكم ولاية تاماوليباس إن خمس نساء ورجلين وثلاثة أطفال قتلوا في حادث الكنيسة الواقعة بمدينة سيوداد ماديرو.

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد دخان رمادي في الهواء، قبل سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أنه كان يتم تعميد عدة أطفال خلال قداس الأحد بالكنيسة.

وقال الحاكم فياريال إنه يعتقد أن جميع الأشخاص الذين حضروا القداس قد تم تحديد مصيرهم، بعدما استخدم الجيش ووكالات الطوارئ كلاب الإنقاذ والآلات الثقيلة للبحث وسط الأنقاض.

وأضاف الحاكم أن 23 شخصا ما زالوا في المستشفى، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وقدم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعازيه لأسر الضحايا خلال مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

روسيا
روسيا.. تخصيص ثلث إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2024 للدفاع
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح جديد للملاريا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان في الممرات البديلة لتصدير الحبوب

الأكثر قراءة

طقس لبنان
المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
عروسا الحمدانية
تفاصيل مفجعة.. عروسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما "نحن الأحياء الأموات"