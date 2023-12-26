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ارتفاع عدد قتلى حريق في مصهر للنيكل بإندونيسيا إلى 18

منذ 50 دقيقة
علم اندونيسيا

علم اندونيسيا

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قالت الشرطة في إندونيسيا إن عدد القتلى جراء حريق في مصهر للنيكل ارتفع إلى 18 حتى الثلاثاء 25 من 13 في يوم الأحد، مع استمرار تعليق العمليات في المصهر بينما تحقق السلطات في سبب الحادث.

واندلع الحريق الأحد في مصهر للنيكل في جزيرة سولاويسي مملوك لشركة إندونيسيا تسينجشان ستانلس ستيل (آي.تي.إس.إس) التابعة لمجموعة تسينجشان القابضة الصينية.

وحظرت إندونيسيا، أكبر منتجي النيكل في العالم، صادرات خام النيكل غير المعالج بينما شجعت الاستثمارات الكبيرة في الصهر والمعالجة. لكن القطاع شهد عدة حوادث سقط فيها قتلى خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي حين حدد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو معالجة النيكل ضمن الأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية، دعا إلى تحسين السلامة وتعزيز مراقبة المعايير البيئية.

وقال دجوكو وينارتونو المتحدث باسم شرطة سولاويسي الوسطى اليوم الثلاثاء إن الضحايا بينهم ثمانية عمال أجانب وإن الشرطة لا تزال تحقق في سبب الحريق. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن هناك أربعة صينيين بين الحصيلة الأولية التي أكدت وفاة 13 شخصا.

وأكد ديدي كورنياوان المتحدث باسم مجمع موروالي الصناعي بإندونيسيا حيث يقع المصهر الثلاثاء إن العمليات ستظل معلقة في أثناء التحقيق.

    المصدر :
  • رويترز

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